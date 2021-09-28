İznik'te barbunya hasadına başlayan çiftçiler fiyattan memnun

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesi Karatekin Mahallesi'nde hasadı süren barbunyanın verimi ve fiyatı çiftçinin yüzünü güldürüyor.

İlçe genelinde 1000 dekar alana ekilen barbunyadan dekar başına 1,5 ton civarında ürün alınabiliyor.

Zaman zaman çiftçileri ziyaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Yorulmaz ve teknik personel, sorunlarını tespit ederek dinamik çözümler üretiyor. Aynı zamanda hasat edilen ürünlerden numuneler alıp zirai ilaç kalıntısı yönünden analiz ettirerek tüketicileri koruyorlar.

Yorulmaz, Halil Karayel ve Ersin Panzehir'i tarlalarında ziyaret ederek üretim hakkında bilgi aldı.

Çiftçiler, dikimden hasada kadar kendilerini yalnız bırakmayan Yorulmaz'a teşekkür ederek, kilogramı 7,5 lira olan ürünün fiyatının kendilerini memnun ettiğini belirtti.