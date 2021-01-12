İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu-TEKRAR
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İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu-TEKRAR

12.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:00
İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu-TEKRAR

Bursa'nın İznik ilçesinde, son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahde ulaşılan zeytinlik alanda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahde ulaşılan zeytinlik alanda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu. Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen 'Nekropol'deki kazı alanının üzeri ise yağmurda hasar görmemesi branda ile kapatıldı.

İznik'in kırsal Hisardere Mahallesi mevkisindeki kişiye ait zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda, 5 lahit bulundu. İlk mezarın bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 94 bin lira karşılığında kamulaştırıldı. Kaçak kazıların önüne geçmek amacıyla kamulaştırılan alan, tel örgüyle çevrilirken, çevresine güvenlik kamerası sistemi kuruldu.

Koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine ara verilen çalışmalar, geçen haftalarda tekrar başladı. Yapılan kazırlarda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu. Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen 'Nekropol'de, yetkililerce yeni kazı alanlarının tespiti yapıldı. Belirlenen noktalarda da kazıların başlayacağı öğrenildi. Mezar odasının üzeri, yağmurda hasar görmemesi için özel branda ile kapatıldı.

Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301'de General Antigonius'u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, karısı Nikaia'nın ismiyle değiştirdiği biliniyor. Yetkililer, Nikaia olarak anılan İznik'teki kazıların yapıldığı alanda, kraliçenin mezarının da olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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