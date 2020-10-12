İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu

12.10.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:04
İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde, son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahde ulaşılan zeytinlik alanda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu.

BURSA'nın İznik ilçesinde, son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahde ulaşılan zeytinlik alanda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu. Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen 'Nekropol'deki kazı alanının üzeri ise yağmurda hasar görmemesi branda ile kapatıldı.

İznik'in kırsal Hisardere Mahallesi mevkisindeki kişiye ait zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda, 5 lahit bulundu. İlk mezarın bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 94 bin lira karşılığında kamulaştırıldı. Kaçak kazıların önüne geçmek amacıyla kamulaştırılan alan, tel örgüyle çevrilirken, çevresine güvenlik kamerası sistemi kuruldu.

Koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine ara verilen çalışmalar, geçen haftalarda tekrar başladı. Yapılan kazırlarda, çatkı şeklinde pişmiş topraktan yapılmış, iç kısımları bezemeli mezar odası bulundu. Toplu mezarların olduğu alan anlamına gelen 'Nekropol'de, yetkililerce yeni kazı alanlarının tespiti yapıldı. Belirlenen noktalarda da kazıların başlayacağı öğrenildi. Mezar odasının üzeri, yağmurda hasar görmemesi için özel branda ile kapatıldı.

Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301'de General Antigonius'u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, karısı Nikaia'nın ismiyle değiştirdiği biliniyor. Yetkililer, Nikaia olarak anılan İznik'teki kazıların yapıldığı alanda, kraliçenin mezarının da olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu
İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu
İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu
İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu
İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu
İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Sezen Aksu Halil Sezai Yasemin Özilhan
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Töre
Daha Fazla Ekim Hatay İzmir Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İznik'te 5 lahde ulaşılan alanda 'çatkı' mezar bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 11:08:51. #1.15#
title