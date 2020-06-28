İznik'te 4 köpek ölü bulundu BURSA'nın İznik ilçesinde 4 köpek tarlada ölü olarak bulundu.

BURSA'nın İznik ilçesinde 4 köpek tarlada ölü olarak bulundu.

İznik-Orhangazi yolu üzerinde İnikli mevkiindeki bir tarlada, 4 köpek ölüsü bulan çiftçi, durumu belediye yetkililerine haber verdi. Tarlaya atıldığı ve ağızlarında bulunan beyaz sıvı nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen köpekler olay yerine gelen İznik Belediyesi zabıta ekiplerince tarladan kaldırıldı. Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA