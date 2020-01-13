İznik'te 3 ton inşaat demiri çalındı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir inşaatın önünden 3 ton demir çalınmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir inşaatın önünden 3 ton demir çalınmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.
Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sokağı'nda inşaat halindeki binanın önünde bulunan ve değeri 10 bin lira olan 3 ton demir çalındı.
Delilleri değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyerek fiziki takip başlattı.
Yakalanan şüpheliler M.B, S.A, F.Y ve M.Y'nin, demirleri bir hurdacıya 2 bin 320 liraya sattığı anlaşıldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.