İznik'te 3 ton inşaat demiri çalındı

13.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:32

Bursa'nın İznik ilçesinde bir inşaatın önünden 3 ton demir çalınmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sokağı'nda inşaat halindeki binanın önünde bulunan ve değeri 10 bin lira olan 3 ton demir çalındı.

Delilleri değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyerek fiziki takip başlattı.

Yakalanan şüpheliler M.B, S.A, F.Y ve M.Y'nin, demirleri bir hurdacıya 2 bin 320 liraya sattığı anlaşıldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA