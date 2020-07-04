İznik'te 2 bin yıllık İstanbul Kapısı eski ihtişamına kavuşuyor Bursa'nın İznik ilçesindeki surlarda yer alan 2 bin yıllık İstanbul Kapısı'nın restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki surlarda yer alan 2 bin yıllık İstanbul Kapısı'nın restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 bin 970 metre ile Türkiye'nin en uzun ikinci suru olan, 12 tali kapısı ve 114 kulesi bulunan İznik surlarındaki İstanbul Kapısı'nın restorasyonuna 2017'de başlandı.

Yer teslimi yapılmasından sonra İznik Müze Müdürlüğü denetiminde, arkeolojik kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlandığı İstanbul Kapısı'nda, dış sur ve iç surun belli bir kısmında derz çalışması ile dondurma imalatları yapıldı.

Restorasyon kapsamında, farklı dönemlere ait yollar tespit edilirken, güncel röleve çizimleri ile restorasyon projesi revizyonu, çıkan bulgulara göre yapılarak devam ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, restorasyondaki her adımın, kurul onaylı olduğunu belirtti.

İstanbul Kapısı'nın çevre düzenlemesinin de planladığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Birçok imalatımız bitti. Çevre düzenleme projesi, 2018'den beri kurul onayında bekliyor. Sur etrafında bulunan bazı atölyelerle ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Üst kaplamayla ilgili proje de sürüyor. Kısa süre içerisinde çalışmaları bitirerek önemli değerlere, doğal ortamlara sahip İznik'i, turizm noktasında daha işlevsel hale getirmek ve ekonomik aktivitesini artırmak istiyoruz. Tarihi İstanbul Kapısı restorasyonunu bitirmeyi, ziyarete gelen misafirlerin buraya rahat bir şekilde ulaşıp gezebilmelerini istiyoruz."

Kaynak: AA