İznik surlarında yüzeysel bitki temizlik çalışması başladı

13.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:04

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik Surlarında Yüzeysel Bitki Temizlik çalışmalarını başlattı.

İznik Belediyesi Arkeolog Yasemin Özegemen ve İznik Müzesi kontrolündeİznik Belediyesi Park Bahçe İşleri tarafından sürdürülen çalışmalar da İznik Surlarında Restorasyon dışındaki alanlarda Yüzeysel temizlik çalışması Yenişehir Kapı Göl Kapı arasında çalışmalara başlandı.

Turizm alanında ilçemizi tanıtmak için altyapı çalışmalarına start veren İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Büyüklük bakımında Türkiye'nin İkinci Büyük Surları İznik surlarıdır. Bir taraftan surlarda Restorasyon çalışması devam ederken diğer taraftan İki sur aralarını gezilebilir hale getirmek için yüzeysel çevre temizliği önem veriyoruz. Geldiğimiz ilk günden itibaren, Kültürel varlıkların temizlenmesi hususunda belirli bölgelerde çalışmalarımızı tamamladık. Bu günden itibaren ise İznik Surları içerisinde bulunan, diken, ot ve benzeri bitkileri yüzeysel olarak temizleme çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. İznik Müzesi ve Arkeologumuz Yasemin Özegemen kontrolünde sürdürülen çalışmalar aralıksız sürdürülecek " dedi.

Arkeolog Yasemin Özegemen yaptığı açıklama da "Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan surlar, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle günümüzdeki şeklini almıştır. Deprem, hava şartları ve savaşlar sonrasında yıkılan ve tahrip olan İznik surları, iki sur aralarında yüzeysel temizlik çalışmalarına başladık. İznik'in çevresini beşkenarlı çokgen şekilde kuşatan surlar yaklaşık 4970 metre uzunluğundadır. Yükseklikleri 10-13 metre ararsında değişen surlarda, yuvarlak ve kare şeklinde 114 burcu ve dört Ana Kapısı mevcuttur. İstanbul, Lefke, Yenişehir Kapıları halen ayakta olup, Göl Kapısı yoktur" dedi.

İznik Surlarında çalışmalar Yenişehir Kapı, Göl Kapı surları arasında sürdürülmektedir.

Kaynak: Bültenler