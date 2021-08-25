İznik sakin şehir olma yolunda
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İznik sakin şehir olma yolunda

İznik sakin şehir olma yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Sakin Şehirler (Cittaslow) Ağına üyelik dosyasını teslim eden İznik'te son incelemeler yapıldı.

Merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Sakin Şehirler (Cittaslow) Ağına üyelik dosyasını teslim eden İznik'te son incelemeler yapıldı.

1999 yılında İtalya'nın Greve in Chianti şehrinde kurulan Cittaslow, nüfusu 50 binin altındaki yerlerin üye olabildiği uluslararası bir belediyeler birliği. Cittaslow, bir şehrin özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yemeklerinin ve tarihi kimliğinin korunmasını hedefliyor.

Cittaslow üyeliği için bütün kıstasları karşılayan İznik'te Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, adaylık dosyasını Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem'e sundu. 2 gün boyunca İznik'in tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceleyen Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem, İznik'in kültürel değerleri ve doğasına hayran kaldığını dile getirdi. İznik'in adaylık dosyasının Türkiye'de yapılacak puanlama çalışmasından sonra birliğin İtalya'da bulunan merkezine gönderileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İznik'imizin uluslar arası ağlarda isminin yer alması, tanıtımına katkı sağlanması maksadıyla Cittaslow adaylık sürecimizi başlatmıştık. Bu sebeple yerinde inceleme yapmak üzere ilçemize gelen Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem ile ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini birlikte ziyaret ederek, kendilerine bilgi aktardık. İznik Belediyesi olarak bu süreci en iyi şekilde yöneterek kesin üyeliğimizi gerçekleştireceğimizden şüphemiz yok. Her alanda, her ortamda İznik olarak yer almaya devam edeceğiz. Bu çalışmamızda şimdiden ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

İznik sakin şehir olma yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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