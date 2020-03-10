İznik sahilleri yaza hazır
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Alinur Aktaş, Bursa, İznik, Yerel

İznik sahilleri yaza hazır

İznik sahilleri yaza hazır Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik sahillerinde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

10.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:10
İznik sahilleri yaza hazır

İznik sahilleri yaza hazır

BURSA - Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik sahillerinde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 18.5 milyon TL'ye mal olan hazırlılarla adeta cazibe merkezi haline gelen İznik sahil şeridinin özellikle yaz aylarında Bursa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden ziyaretçi akınına uğrayacağını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik sahillerinde gerçekleştirilen tanzim çalışmalarını yerinde inceledi. 3.5 kilometrelik kıyı bandı boyunca yaklaşık 145 bin metrekarelik alanın ele alındığını belirten Başkan Aktaş, "Proje kapsamında, yeşil alan yürüyüş ve bisiklet yolları, spor-oyun ve dinlenme parkları, teknik sporlar ve plaj etkinliklerinin yapılmasına yönelik çalışmalar ile sert zemin uygulamaları bitirildi. Bölgede farklı noktalarda 3 ayrı tuvalet, 1 adet mescit, yaya-bisiklet-koşu ve taşıt yolları, 11 adet çocuk oyun alanı ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 18.5 milyon TL'ye mal olan projemiz, İznik ve Bursamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik'in bu yaz cazibe merkezi haline geleceğini, Bursa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden turist akınına uğrayacağını ifade etti. İlçenin yapılan bu düzenlemelerden ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda fazlasıyla istifade edeceğini söyleyen Başkan Aktaş, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İznik sahilleri yaza hazır

Kaynak: İHA

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İznik sahilleri yaza hazır

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