İznik sahili, sokak hayvanlarına kaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları, göle girerek serinledi.İznik ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilirken, caddeler ve sokaklar da sokak hayvanlarına kaldı. Bir grup sokak hayvanı, sahilde oyunlar oynarken, sıcaklıkların 13 dereceyi gösterdiği ilçede İznik Gölü'ne girerek serinledi. Sokak hayvanlarının o anları, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı