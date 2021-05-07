İznik polisinden hırsızlara ve dolandırıcılara geçit yok

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir hafta içerisinde önce bir kişiyi 108 bin TL dolandırılmaktan kurtardı.

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir hafta içerisinde önce bir kişiyi 108 bin TL dolandırılmaktan kurtardı. Sonra ise Bursa-İstanbul otoyolunda seyir halindeyken aracından 100 BİN TL'yi düşüren adamın parasını İznik'te buldu.

Polis hemen yetişti

İlk olay fabrikada çalışan Gökhan Ateş'in başına geldi. Telefon dolandırıcıları genç adama 100 bin TL kredi çektirmeyi başardı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan Ateş, durumu İznik Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Harekete geçen ekipler acil olarak dolandırıcıya aktarılma aşamasında olan bankadaki 100 bin TL'ye savcılık kararı çıkarttı ve el koydurdu. Böylelikle para bankada kaldı. Genç adam defalarca polis teşkilatına teşekkür etti. Herkesin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

100 bin TL düşürdü

Bursa Doğu Gişelerinden İstanbul otoyol istikametine gitmekte olan bir iş adamı ise çantanın içinde bulunan 100 bin TL'yi aracının kapısının yanlışlıkla açılması nedeniyle yola düşürdü. Durumu sonra fark eden iş adamı emniyet ve jandarmaya durumu bildirdi. Kamera kayıtlarından para dolu çantanın iznikli bir kişi tarafından aracına konulduğu görüldü. Hemen harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekibi İznik Selçuk Mahallesinde bir ikametgaha gitti. Parayı hiç dokunulmamış şekilde buldu ve sahibine teslim etti.

Mutluluktan uçtu Cimere teşekkür etti

Parasına kavuşan iş adamı ise CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)'ne konuyu baştan sona anlattı ve İznik Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı