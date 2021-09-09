"İznik Müşküle üzümü" ve "Müşküle iğne oyası"nın coğrafi işaret tescilleri yapıldı

Bursa'nın İznik ilçesine özgü ekonomik ve kültürel değerlerden Müşküle üzümü ve iğne oyasının coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesine özgü ekonomik ve kültürel değerlerden Müşküle üzümü ve iğne oyasının coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlandığı bildirildi.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın talimatlarıyla ilçeye özgü ürünlerin geleceğe taşınması vizyonu kapsamında hazırlanan dosya ile yapılan başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yapılan incelemelerin ardından onaya uygun bulundu. Tescil belgeleri, yetkililer tarafından Belediye Başkanı Usta'ya teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Usta, İznik'in kültürel ve tarımsal değerlerine sahip çıkmak için çalıştıklarını vurguladı.

Coğrafi işaret aldıkları ürünlerle, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerini koruduklarını, bu sayede de tüketiciler tarafından daha fazla talep edilerek, üreticilere pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlandığını aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Tescil belgelerini aldığımız İznik Müşküle üzümü ve Müşküle iğne oyaları artık koruma altına alınmış durumda. Bu ürünlerin tanıtımı, üretimi ve pazarlaması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte farklı çalışmalarla İznik'in birçok değerini İznik Belediyesi adına tescil ettireceğiz. İznik çinisinin de tescil belgesi ile tescilli ürün sayımız 3'e çıkmış durumda. İznik'in değerlerine sahip çıkmak en büyük görevimiz. İznik ilçemiz için hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca