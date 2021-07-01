İznik'in tarihi surlarındaki yazılar "kumlama" yöntemiyle siliniyor

Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi surlar, sprey boyalarla yazılan yazılardan temizleniyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi surlar, sprey boyalarla yazılan yazılardan temizleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 bin 400 yıllık surlarda çalışma başlattı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde de yer alan surlardaki yazı ve şekiller, ekiplerce "kumlama" yöntemiyle siliniyor. Çalışmaların yaklaşık 15 gün sürmesi planlanıyor.

Bitinya döneminde milattan önce 4'üncü yüzyılda inşa edilmeye başlanan surlara Roma ve Bizans dönemlerinde ilaveler yapıldı. Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine de ev sahipliği yapan İznik'in çevresini beş kenarlı çokgen şekilde kuşatan surların uzunluğu yaklaşık 4 bin 970 metreyi buluyor. Yüksekliği 10 ila 13 metre arasında değişen surlarda, yuvarlak ve kare şeklinde 114 burç yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz