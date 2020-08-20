İznik'in kırsal Boyalıca Mahallesi doğalgaz ile buluştu Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'ne doğalgaz ulaştırmak için yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'ne doğalgaz ulaştırmak için yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı.

Bursagaz'dan yapılan açıklamaya göre, 12 milyon liralık yatırımla 46 kilometre hat döşenen çalışma sonunda, bölgede doğalgaz hizmeti verilmeye başlandı.

Bursagaz, mahalledeki 1314 hane ve 153 iş yerine doğalgaz ulaştırmayı hedefliyor.

Gaz kullanmak isteyenler, PTT İznik Şubesinden, ağustos ayının sonuna kadar da mahalle muhtarlığından başvuru formu doldurarak abone olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, tamamladıkları yatırımlarla lisans alanlarının yüzde 98'ine doğalgaz arzı sunduklarını belirtti.

Kırsal Boyalıca Mahallesi'ni doğalgaz ile buluşturdukları için duyduğu memnuniyeti ifade eden Çermikli, "Bursa'nın açık hava müzesi İznik'in doğalgaz ile buluşması, bölgenin tarihi dokusu ve havasının korunması açısından çok önemliydi. Tarihe ve doğal güzelliklere zarar vermeden yürütülen proje kapsamında, Boyalıca Mahallesi'nin de doğalgaz ile buluşmasından mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA