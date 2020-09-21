İznik'in doğası yürüyüş severleri bekliyor İznik Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir tedbirler almaya ve desteklemeye teşvik eden, çevre ve doğanın korunmasını hedefleyen Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanıyor. Avrupa Komisyonu girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası İznik'te de çeşitli etkinliklerle gerçekleşiyor.

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde start alan etkinlikte İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yürüyüş severleri buradan uğurladı.40 kişinin katıldığı etkinlik İznik'e bağlı Sansarak Mahallesi'nden başlayarak Samanlı Dağları boyunca 10 km'lik zorlu bir parkuru aşarak Elmalı Mahallesi'nde son buldu.Yürüyüş severler zorlu tırmanışları ve dik yokuşları geçerek hedefe ulaştılar.Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yıl ki teması olan "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" başlığına dikkat çeken yürüyüş severler herkesi doğa yürüyüşlerine ve yürümeye davet ettiler.

İznik'i çevreleyen Katırlı ve Samanlı Dağları bünyesinde onlarca doğal yürüyüş parkuru barındırıyor.

Kaynak: Bültenler