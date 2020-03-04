İznik, ilkbahar ekinoksunu karşılamaya hazırlanıyor

04.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:58

Bursa'nın İznik ilçesinde, gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı günlerde "Ekinoks Festivali" gerçekleştirilecek.

İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi tarafından, ilkbahar ekinoksu dolayısıyla 20-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek festival, en iyi gün batımı fotoğraflarını çekmek isteyenleri bir araya getirecek.

Fotoğraf sergisi ile başlayacak festival kapsamında, tarihi Lefke Kapı'dan mehter takımı eşliğinde hareket edecek kortej, göl kenarına gidecek. Göl kenarında güneşin batışını bekleyecek yüzlerce fotoğraf tutkunu, göldeki manzarayı fotoğraf karelerine yansıtacak.

Festivalin ikinci gününde, "Kuzey Köyleri Foto Safari" turuyla Dikilitaş, İnikli, Candarlı, Kırıntı ve Elmalı'ya gidilecek. Buralarda katılımcılar, değirmende un çekimi yapacak ve köy ekmeği pişirecek.

Son gün ise Göllüce, Balarım ve Müşküle mahallelerinde köy kültürü izlenecek. Katılımcılar, zeytinyağı sabunu yapımı, köy kültürü, doğa fotoğrafçılığı fırsatı bulacak.

Her günün sonunda katılımcılar, sahil kenarında ekinoks karelerini ölümsüzleştirecek.

En çok beğeni alan fotoğraflar sergilenecek

Festival kapsamında düzenlenecek yarışmada, sosyal medyada "iznikekinoks2020" etiketiyle paylaşılacak fotoğraflar arasında en çok beğeniyi alan 30 fotoğraf, eylül ayında yapılacak festivalde izlenime sunulacak.

Yılda iki kez tekrarlanan gece gündüz eşitliğinde, gün batımında güneş Karsak Boğazı mevkisinden dağlarla çevrili İznik Gölü'ne kavuşuyor ve güneş, suya değdiği an gölde dağılıyor.

Dünyadaki belirli göllerde nadiren görülebildiği belirtilen bu doğa olayı, fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Kaynak: AA