İznik için arama toplantısı yapıldı İznik Arama Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen İznik'i 'miras olmaktan çok' zengin, doğal ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olarak gördüklerini söyledi.

İznik Arama Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen İznik'i 'miras olmaktan çok' zengin, doğal ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olarak gördüklerini söyledi. Kaynak: Dunya.com