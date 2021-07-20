Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
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Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İznik Gölü'nde kayıp alarmı Biri yabancı 2 öğrenci serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nde kayboldu Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler öğrencilerden birini canlı kurtarırken diğer öğrenci için arama faaliyetinin devam ettiği bildirildi Öğrencilerin gözden kaybolduğu bölgede geçtiğimiz yıl...

İznik Gölü'nde kayıp alarmı

Biri yabancı 2 öğrenci serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nde kayboldu

Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler öğrencilerden birini canlı kurtarırken diğer öğrenci için arama faaliyetinin devam ettiği bildirildi

Öğrencilerin gözden kaybolduğu bölgede geçtiğimiz yıl 4 kişi boğulmuştu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde göle serinlemek için giren 2 öğrenci bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler 20 yaşlarındaki gençlerden birini canlı kurtarmayı başarırken diğer öğrenci için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gördükleri belirtilen biri Irak uyruklu 20'li yaşlarda iki genç İznik ilçesine gelerek saat 14.00 sıralarında Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkiinden serinlemek için göle girdi. Gölde açılan 2 genç bir süre sonra gözden kayboldu. Göl kenarındaki vatandaşların fark etmesi neticesi olay yerine Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler çağırıldı. Gençlerden biri gölden canlı çıkarılıp 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılırken, diğer genci bulma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gençlerin gözden kaybolduğu aynı mevkiinde geçtiğimiz yıl serinlemek için göle giren aynı aileden 4 kişi boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı
Son dakika haberleri: İznik Gölü'nde kayıp alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu

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