İznik Gölünde gümüş balığı bereketi
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İznik Gölünde gümüş balığı bereketi

İznik Gölünde gümüş balığı bereketi Bursa'da sokağa çıkma yasağının son gününde izinli olarak avlanan, İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçıları iki gün içerisinde 20 ton gümüş balığı avladı.

27.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:19
İznik Gölünde gümüş balığı bereketi

İznik Gölünde gümüş balığı bereketi

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma yasağının son gününde izinli olarak avlanan, İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçıları iki gün içerisinde 20 ton gümüş balığı avladı.

Sabahın erken saatlerinde "Vira bismillah" diyerek göle ağ atan balıkçıların umutları boşa çıkmadı. Kayıkhane tesislerinin yanından göle ağ atan gümüş balığı avcılarının yüzü balık dolu ağlar ile güldü.

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, "Gümüş balığı sezonu iki gün önce başladı. ve adeta yüzümüz güldü. Balık bolluğu var. İki gün içinde 20 tona yakın gümüş balığı avladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Gölden avlanan balıklar kasalara konulup beklemeden Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki fabrikalara gönderildi. Gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine cips olarak ihraç edilecek" dedi.

İznik Gölünde gümüş balığı bereketi

Kaynak: İHA

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