İznik Gölü'nü besleyen derede yüzlerce balık öldü BURSA'daki İznik Gölü'nü besleyen en büyük dere olan Çakırca Deresi'nde yüzlerce balık ölüp, kıyıya vurdu.

BURSA'daki İznik Gölü'nü besleyen en büyük dere olan Çakırca Deresi'nde yüzlerce balık ölüp, kıyıya vurdu.İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde yer alan ve İznik Gölü'nü besleyen en büyük dere olan Çakırca Deresi'nde yüzlerce balık öldü. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı.

Mahalleli, kaçak avlanan balıkçıların ölümlere sebep olduğu iddia ederken turizmci Ali Karaman, "Kaçak avlanan vatandaşların işi, yazıklar olsun. Hafta sonu İznik'e rağbet çok büyüktü, bunun sorumlularının cezalandırılması gerekiyor. İznik'e bu görüntüler yakışmıyor" dedi.

Kaynak: DHA