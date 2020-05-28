İznik Gölü'ne 70 bin yavru sazan bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İznik Gölü'ne 70 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının iç sulardaki balık varlığını yaşatmak ve artırmak amacı ile sürdürdüğü projeler kapsamında yetiştirilen yavru sazanlar İznik Gölü'ne bırakıldı.

İznik Gölü'ne 70 bin yavru sazan bırakıldı
28.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:28

Tarım ve Orman Bakanlığının iç sulardaki balık varlığını yaşatmak ve artırmak amacı ile sürdürdüğü projeler kapsamında yetiştirilen yavru sazanlar İznik Gölü'ne bırakıldı.

Antalya Kepez'de bulunan Su Ürünleri Enstitüsü'nde yetiştirilen sazanlar, özel korumalı gereçlerle Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi.

Orhangazi'de İznik Gölü'nün Üreğil altındaki sahilden 40 bin yavru sazan, Orhangazi Tarım ve Orman Müdürü Gürkan Kabul ile Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş tarafından suya salındı. İznik'ten ise 30 bin adet yavru sazanın bırakıldığı bildirildi.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İznik Gölü'nde balık varlığının artırılması için mücadele verildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda çalışmalarının olduğunu belirten Bektaş, "Avlanmanın yasak olduğu dönemlerde de hem İznik Bot Komutanlığı hem de Orhangazi Tarım ve Orman Müdürlüğünün sıkı denetimleri sayesinde göldeki balık üretimi artmaya başladı. Bizler de balıkçılar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hasan Polatkan Alparslan Türkeş Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Serdar Ortaç Ersin Korkut
Spor Nihat Özdemir Kenan Sofuoğlu Mustafa Cengiz Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İznik Gölü'ne 70 bin yavru sazan bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 16:28:15. #1.15#
title