İznik Gölü'nde vinç battı
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İznik Gölü'nde vinç battı

SULARIN çekilmesiyle gündeme gelen Bursa'daki İznik Gölü'nde temizlik çalışması yapan vinç battı.

22.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:47
İznik Gölü'nde vinç battı

SULARIN çekilmesiyle gündeme gelen 'daki 'nde temizlik çalışması yapan vinç battı.

İznik Gölü'nde balıkçıların, barınak olarak kullandığı bölgeye girişte sorun yaşaması üzerine  'ne (DSİ) ait vinç, bu temizlik çalışması yapmaya başladı. Ancak vinç, göl içerisindeki yumuşak tabana denk gelince battı.  Bölgede bulunan Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş makinesinin operatörünü kurtardı. İş makinesi ise Bursa'da gelen özel bir ekip tarafından gölden çıkartıldı.


Kaynak: DHA
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