İznik Gölü'nde Sular Çekildi, Kayıklar Mahsur Kaldı

BURSA'da İznik Gölü kuraklık nedeniyle yaklaşık 5 metre çekilince, kıyıya yakın balıkçı kayıkları bataklığa dönüşen bölgede mahsur kaldı.

İznik Gölü'nün kıyısındaki kırsal Çakırca Mahallesi sahilinde, göl suları yaklaşık 5 metre çekildi. Suların çekilmesiyle kıyıya yakın balıkçı kayıkları bataklığa dönüşen gölde mahsur kaldı. Birçok balıkçı kayıklarına ulaşamadı. Ulaşabilenler ise bataklık nedeniyle kayıklarını ne karaya ne de göle çekebildi.

Balıkçılar, sahile yanaşmalarının bataklık nedeniyle mümkün olmadığını, bu nedenle de balık avı için göle açılamadıklarını belirtti. Balıkçılar, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle göl kaynaklarının kuruduğunu, suların bu nedenle çekildiğini ifade etti.

- Bursa