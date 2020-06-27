İznik Gölü'nde nesli tükenmekte olan su samuru karaya vurdu İznik Gölü'nde nesli tükenmekte olan su samuru karaya vurdu İznik Gölü'nde ender görülen su samuru karaya vurdu.

İznik Gölü'nde nesli tükenmekte olan su samuru karaya vurdu

BURSA - İznik Gölü'nde ender görülen su samuru karaya vurdu.

Bursa'nın İznik ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru, vatandaşlar tarafından ölü bulundu. İznik sahilinde yürüyüş yapanlar, göl kenarında ölü bir su samuru olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen zabıta ekipleri, yaptıkları araştırmada, ilçelerinde ilk kez su samuru gördüklerini kaydetti.

Kaynak: İHA