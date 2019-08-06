İznik Gölü'nde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı (2)

06.08.2019 02:58

Bursa'da, İznik Gölü'ne açıldıkları sürat teknesinin arızalanması sonucu mahsur kalan üç kişi kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, iki arkadaşını yanına alan M.K, kendisine ait sürat teknesiyle saat 19.00 sıralarında İznik Gölü'ne açıldı.

Bir süre sonra şaft kaprinin kırılması sonucu sürat teknesinin hareket kabiliyeti kısıtlandı ve tekne su almaya başladı. Gölde mahsur kalan M.K. ve arkadaşları, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine göle açılan İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan üç kişiyi kurtardı.

Kaynak: AA