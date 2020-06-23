İznik Gölü'nde korkutan kirlilik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İznik Gölü'nde korkutan kirlilik

İznik Gölü'nde korkutan kirlilik Son günlerde bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, İznik Gölü'nü besleyen dere yataklarındaki tüm atıkların göle akmasına sebep oldu.

23.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:40

İznik Gölü'nde korkutan kirlilik

BURSA - Son günlerde bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, İznik Gölü'nü besleyen dere yataklarındaki tüm atıkların göle akmasına sebep oldu. Göldeki durumu gözleyen balıkçıların kaydettiği görüntüler ise göldeki durumun vehametini ortaya koyuyor.

İznik Gölü'nde son dönemlerde ortaya çıkan tablo gölün doğal yapısını tehdit etmeye başladı. Son haftalarda bölgede etkili olan sağanak yağmur ile birlikte İznik Gölü'nü besleyen dere yataklarındaki poşet, plastik, şişe, kağıt ve diğer tüm atıklar derelerdeki şiddetli akıntı ile birlikte İznik Gölü'ne döküldü.

İznik Gölü'nde Üreğil Altı bölgesinde bulunan balıkçı barınakları bölgesinden göle dökülen dere yataklarındaki kirli görüntü ise Balıkçılar tarafından kaydedildi. Sandalları ile göle açılan balıkçılar, göldeki kirliliği görüntüledi. Balıkçılar, İznik Gölünde uzun yıllardır böyle bir tablo ile karşılaşmadıklarını belirterek, "Bunun sebebi gölü besleyen dere yataklarının temizlenmemesi. Dere yatakları temizlenmeyince, tüm pislik yağmurlar sonrasında dereler vasıtası ile göle dökülüyor. Ortaya çıkan tablo balık varlığını da tehdit ediyor. Dere yataklarına önlem alınması gerekiyor" dedi.

İznik Gölü'nde korkutan kirlilik

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Cem Yılmaz Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: İznik Gölü'nde korkutan kirlilik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 17:01:46. #1.15#
title