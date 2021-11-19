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İznik Gölü'nde kayıp kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İznik Gölü'nde kayıp kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor Bursa'nın Kestel ilçesinde ailesine "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" diyerek kayıplara karışan 2 kardeşin arama çalışmalarına katılması için Yalova'dan dalgıç polis gönderilirken bölgeye ise afad ekipleri sevkedildi.

KESTEL, BURSA (İHA) - İznik Gölü'nde kayıp kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde ailesine "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" diyerek kayıplara karışan 2 kardeşin arama çalışmalarına katılması için Yalova'dan dalgıç polis gönderilirken bölgeye ise afad ekipleri sevkedildi. Arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi

Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen Hasan K. ve Hüseyin K. isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre, İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı. Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılması amacıyla Yalova'dan dalgıç polis ve bölgeye afad ekipleri sevkedildi. İznik Gölü'nde karadan ve sudan arama çalışmaları başlatan ekipler arama çalışmalarına ara verildi. Arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.

İznik Gölü'nde kayıp kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor

İznik Gölü'nde kayıp kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor

İznik Gölü'nde kayıp kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor

İznik Gölü'nde kayıp kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor

İznik Gölü'nde kayıp kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor

İznik Gölü'nde kayıp kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor

İznik Gölü'nde kayıp kardeşleri arama çalışmaları devam ediyor

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