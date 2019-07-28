Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği İznik Gölü'nde kalp krizi geçiren kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Göllüce Mahallesi sahilinden serinlemek için göle giren Hüseyin Yavuz (77), bir süre sonra fenalaştı.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yavuz'a ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yavuz, sağlık ekiplerince İnegöl'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA