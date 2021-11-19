'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeşin cesedi bulundu(1)

BURSA'nın Kestel ilçesinde kafe işleten ve çevresindeki bazı kişilere ' İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedikleri iddia edilen Hasan (34) ve Hüseyin (31) Karacan kardeşlerin, İznik Gölü'nde yapılan aramada cansız bedenlerine ulaşıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet