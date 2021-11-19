'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeşin cesedi bulundu(1) - Haberler
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'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeşin cesedi bulundu(1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' diyen iki kardeşin cesedi bulundu(1)

BURSA'nın Kestel ilçesinde kafe işleten ve çevresindeki bazı kişilere 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedikleri iddia edilen Hasan (34) ve Hüseyin (31) Karacan kardeşlerin, İznik Gölü'nde yapılan aramada cansız bedenlerine ulaşıldı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde kafe işleten ve çevresindeki bazı kişilere ' İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedikleri  iddia edilen Hasan (34) ve Hüseyin (31) Karacan kardeşlerin, İznik Gölü'nde yapılan aramada cansız bedenlerine ulaşıldı.


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