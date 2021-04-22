Son dakika haber... İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru: 1 günde 15 ton
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru: 1 günde 15 ton

Son dakika haber... İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru: 1 günde 15 ton
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İznik Gölü'nde 1 günde 15 ton gümüş balığı tutan balıkçıların yüzü gülüyor.

Bursa'nın İznik Gölü'nde 1 günde 15 ton gümüş balığı tutan balıkçıların yüzü gülüyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi balıkçıları İznik Gölü'nde gün içerisinde 15 ton gümüş balığı avlayarak güne başladı. Balıkçılar 20 yıldan bu yana ilk kez bu kadar balık tuttuklarını söyledi. Sabahın erken saatlerinde ırplarını göle döken balıkçıların umutları boşa çıkmadı. Taş iskele mevkiinden gölden ırplarını çektiklerinde ağlarının tonlarca gümüş balığı ile dolu olması balıkçıların yüzünü güldürdü.

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, "Gümüş balığı avı 12 ay boyunca serbest; ancak balıkların derinlerden yüzeye çıkmasıyla birlikte bu 1 günde günlük 15 ton balık yakaladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Balıkları kasalayıp Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya teslim ediyoruz. Üründen yana bir sıkıntımız yok. İznik Gölü'nde yeterli miktarda ürün var. Tek sıkıntımız pazarlama. Geçtiğimiz yıl 3 firma balık alıyordu, bu yıl tek firmaya düştü. Ülke içinde pazarı çok bulunmayan gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine cips yapılmak üzere ihraç ediliyor" dedi.

(İlkay Altay - Mehmet Buldu/İHA)

Son dakika haber... İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru: 1 günde 15 ton
Son dakika haber... İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru: 1 günde 15 ton
Son dakika haber... İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru: 1 günde 15 ton
Son dakika haber... İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru: 1 günde 15 ton
Son dakika haber... İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru: 1 günde 15 ton

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda
Omuzlarındaki yük, boyundan büyük! 8 yaşındaki Halim'den anneye son veda
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İznik Gölü'nde gümüş balığı rekoru: 1 günde 15 ton - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:34:55. #1.15#

title