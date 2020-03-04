İznik Gölü'nde arızadan kaynaklanan kirlilik sorunu giderildi

04.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:14

Bursa'nın İznik ilçesinde, kanalizasyon atıklarını arıtma tesisine taşıyan 15 terfi hattından birinde meydana gelen arıza nedeniyle gölde yaşanan kirlilikten kaynaklanan sorun çözüldü.

İznik Gölü'nde terfi hatlarından birinde meydana gelen arıza nedeniyle kısa süre kirlilik yaşandı.

Olaya müdahale eden BUSKİ ekipleri, yaklaşık bir saatte arızayı giderdi ve göl kirlilikten arındırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında devreye alınan tesiste, kirlilikten tamamen arındırılan su daha sonra doğal ortama deşarj ediliyor.

Kaynak: AA