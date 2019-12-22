İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı
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İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

22.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:35
İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı

'nın ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

kenarında ilçe belediyesinin günübirlik tesislerinin bulunduğu mevkideki sazlıklarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, Çakırca Mahallesi istikametine ilerleyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangının çıktığı bölgenin yakınlarında hayvan çiftliklerinin de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı
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