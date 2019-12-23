İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

23.12.2019 01:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 01:52
İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

'nın ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

kenarında ilçe belediyesinin günübirlik tesislerinin bulunduğu mevkideki sazlıklarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, Çakırca Mahallesi istikametine ilerleyen yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, 40 dönümden fazla sazlığın yandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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