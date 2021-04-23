İznik Gölü kıyısında büyük yangın: 15 dönüm alan kül oldu
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İznik Gölü kıyısında büyük yangın: 15 dönüm alan kül oldu

İznik Gölü kıyısında büyük yangın: 15 dönüm alan kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Bursa'nın İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük arazi kül olurken, alevlerin bir benzin istasyonuna yaklaşması paniğe neden oldu.

Olay, Bursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, 15 dönümlük arazi yayıldı. Yangın, yerleşim alanlarına ulaşmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ayrıca alevlerin bir benzin istasyonuna yaklaşması paniğe sebep oldu. Ekiplerin yangını söndürme işlemleri devam ediyor. - BURSA

İznik Gölü kıyısında büyük yangın: 15 dönüm alan kül oldu
İznik Gölü kıyısında büyük yangın: 15 dönüm alan kül oldu
İznik Gölü kıyısında büyük yangın: 15 dönüm alan kül oldu
İznik Gölü kıyısında büyük yangın: 15 dönüm alan kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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