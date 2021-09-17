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İznik'e 14 milyon TL'lik yatırım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İznik'e 14 milyon TL'lik yatırım

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, İznik ilçesinde gerçekleştirdiği 14 milyon TL'lik yatırımla, yağmur suyu giderleri ile kanalizasyon hattı giderlerini birbirinden ayırmak için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, İznik ilçesinde gerçekleştirdiği 14 milyon TL'lik yatırımla, yağmur suyu giderleri ile kanalizasyon hattı giderlerini birbirinden ayırmak için çalışmalara başladı.

Bursa'nın daha sağlıklı bir şehir olabilmesi için alt yapı seferberliği başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin alt yapı ağlarını yeniliyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle İznik İlçesi'nde yağmur suyu giderleri ile kanalizasyon hattı giderlerini birbirinden ayıracak çalışmayı başlatan Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği 14 milyon TL'lik yatırımla ilçeye değer katacak.

Bursa'ya hizmet etme yolunda BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla alt yapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, şehrin geleceğini güvence altına alan uzun soluklu projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. İznik ilçesinde de örnek bir uygulamayı başlattıklarını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, "Yaklaşık 14 milyon TL'lik yatırımla İznik kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı yapım işini yürütüyoruz. İlçenin kanalizasyon ve yağmursuyu ağına köklü çözüm getiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında 8 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatı bitmiş olacak. İznik'in Yeşil Cami Mahallesi, Selçuk Mahallesi, Eşrefzade ve Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ile ilgili eksikler giderilmiş olacak. Atık su ve yağmur sularının çevreye zarar vermesi önlenecek. Derelerin temiz akması sağlanacak. Bundan sonraki hedefimiz, diğer ilçelerde de aynı başarıyı göstermek" dedi. - BURSA

İznik'e 14 milyon TL'lik yatırım

İznik'e 14 milyon TL'lik yatırım

İznik'e 14 milyon TL'lik yatırım

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Haber: İznik'e 14 milyon TL'lik yatırım - Haberler
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