İznik Çakırca'da altyapı yenileniyor
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İznik Çakırca'da altyapı yenileniyor

İznik Çakırca'da altyapı yenileniyor
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17 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİİznik Çakırca'da altyapı yenileniyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, İznik'in Çakırca Mahallesi'nde, 2 kilometrelik güzergahtan oluşan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatına başladı.

17 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

İznik Çakırca'da altyapı yenileniyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, İznik'in Çakırca Mahallesi'nde, 2 kilometrelik güzergahtan oluşan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatına başladı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün bölgede gerçekleştireceği asfaltlama çalışması öncesi BUSKİ ekiplerince başlatılan çalışma, "kurumlar arası altyapı koordinasyonu"na güzel bir örnek oluşturuyor.

Sağlıklı şehirlerin sürekli gelişen ve iyileştirilen altyapılar üzerine kurulabileceği gerçeğinden hareketle, altyapı seferberliği başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerin altyapı ağlarını yeniliyor. Bu kapsamda BUSKİ marifetiyle İznik'in Çakırca Mahallesi'nde 2 kilometrelik güzergahtan oluşan kanalizasyon ve yağmur suyu imalatı başlatan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturmuş olacak.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün Orhangazi-İznik yolu üzerinde yer alan Çakırca Mahallesi'nde gerçekleştireceği asfaltlama çalışması öncesi, BUSKİ ekiplerinin kanalizasyon hattı imalatlarına başladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa merkezde iyi bir noktaya gelen altyapı çalışmalarımızın aynısını ilçelerimizde de gerçekleştirmenin yoğun çabası içerisindeyiz. Bunun en yeni örneklerinden birini, İznik'in Çakırca Mahallesi'nde veriyoruz. Çakırca'da 1 milyon TL'lik yatırımla, 2 kilometrelik güzergahtan oluşan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı başlattık. Başlatılan bu çalışma sonrasında, paket arıtma tesisimizi de hızla devreye alarak, kanalizasyon giderlerini bu tesisimizde arıtmaya tabi tutacağız" diye konuştu.

Altyapı koordinasyonu

Altyapı çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun önemine de işaret eden Başkan Aktaş, bu durumun, yapılan çalışmaların hızla sonuçlanmasını sağlamasının yanında, sunulan hizmet kalitesini de artıracağını vurguladı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile gerçekleştirdikleri koordineli çalışmanın, kurumlar arası altyapı koordinasyonuna örnek teşkil ettiğine değinen Başkan Aktaş, kamu kurumlarıyla işbirliği halinde çalışmalarına devam ettiklerine dikkat çekti.

Başkan Aktaş, İznik Çakırca'da başlattıkları kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı tamamlandığında, bölgede yaşanması muhtemel yağmur suyu baskınlarının da önüne geçilmiş olacağını sözlerine ekledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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