İznik Boyalıca sahili düzenleniyor
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İznik Boyalıca sahili düzenleniyor

22.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:33
İznik Boyalıca sahili düzenleniyor

İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Boyalıca Mahallesi sahil bandı çalışmaları ile güzelleştiriliyor.

İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Boyalıca Mahallesi sahil bandı çalışmaları ile güzelleştiriliyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta Boyalıca Mahallesi sahil bandında düzenlenen kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Boyalıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Mersin, İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Acar çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya bilgi verdi. Başkan Usta yaptığı açıklamada, "İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile Boyalıca Mahallemizde bulunan sahil bandında kaldırım yenileme ve güzelleştirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Boyalıca mahallemize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

İznik Boyalıca sahili düzenleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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