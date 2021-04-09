İZNİK BEYAZA BÜRÜNDÜ
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İZNİK BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İznik ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, ilçenin beyaza bürünmesini sağladı.

BURSA'nın İznik ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, ilçenin beyaza bürünmesini sağladı.

Bursa'da yağışlar kent genelini etkisi altına alırken, İznik ilçesinde de hava sıcaklığı düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; sıcaklığın 4 dereceye düştüğü İznik'te gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini gösteren kar nedeniyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Hafta sonu da sıcaklıkların, bu seviyelerde devam etmesi bekleniyor.

İZNİK BEYAZA BÜRÜNDÜ
İZNİK BEYAZA BÜRÜNDÜ
İZNİK BEYAZA BÜRÜNDÜ
İZNİK BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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