İznik Belediyesinden "Mozaik Alanı"Na İlişkin Açıklama

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, bazı medya organlarında yer alan "İznik'teki mozaik alanının üzerine asfalt atıldığı ve üzerinde çöp konteyneri bulunduğu" yönündeki haberlere ilişkin, "Bazı basın mensupları, mal bulmuş mağribi gibi buranın üzerine çöp konteynerini koyarak haber yapmıştır. Burada sanki çöp depolanıyormuş imajı verilmektedir. Bu, yaşadığın bölge ve coğrafyayı kötülemekten başka bir şey değildir. Yapılan komplo haberdir." ifadesini kullandı.

Sargın, yazılı açıklamasında, tarihiyle ün salan İznik'in medeniyetler beşiği olduğunu, yerin altında bir tarih yattığını belirtti.

İlçede 2014 yılında yapılan kanalizasyon çalışmaları sırasında Roma dönemine ait taban mozaiği bulunduğunu hatırlatan Sargın, şunları kaydetti:

"Bu bölge İznik Müzesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bir çalışma yaparak koruma altına almıştır ve kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bazı basın mensupları, mal bulmuş mağribi gibi buranın üzerine çöp konteynerini koyarak, haber yapmıştır. Burada sanki çöp depolanıyormuş imajı verilmektedir. Bu, yaşadığın bölge ve coğrafyayı kötülemekten başka bir şey değildir. Yapılan komplo haberdir."

Sargın, tarih boyunca ilçede birçok deprem yaşandığını hatırlatarak, "Kazılar yapıldıkça Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler çıkmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk ile Afet İnan İznik'e geldiğinde, Afet İnan 'Paşam ben İznik'i gezmek istiyorum.' demiştir. Mustafa Kemal Atatürk ise 'Hay hay, gidebilirsiniz fakat unutmamalı ki asıl İznik'i göremeyeceksin çünkü o topağın altındadır.' demiştir." ifadesini kullandı.

Zamanla İznik'teki tüm tarihi değerlerin tek tek ortaya çıkarılacağını vurgulayan Sargın, "Bakanlık birçok bölgede çalışma yürütmektedir. Hisardere bölgesinde çıkan mezarlar ile ilgili kamulaştırma yapılarak kazı çalışmaları sürdürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.