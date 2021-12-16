İznik Belediyesi'nden ögrencilere yerli malı haftası hediyesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İznik Belediyesi'nden ögrencilere yerli malı haftası hediyesi

İznik Belediyesi'nden ögrencilere yerli malı haftası hediyesi
Bültenler - Haberler | Güncel

İznik Belediyesi Yerli Malı Haftası sebebiyle ilçedeki tüm okullara kurutulmuş meyvelerden oluşan paketler dağıttı.

İZNİK, BURSA (Bültenler) - Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasında bu yıl İznik Belediyesi tarafından anlamlı bir hediye hazırlandı. İznik'te ve ülkemizde yetişen çeşitli meyvelerden oluşan meyve kurusu paketleri ilçedeki 6860 öğrenciye dağıtıldı.

"İznik Meyveleri İznikli Çocuklar İle Buluşuyor" sloganıyla gerçekleşen çalışma ile ilgili açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "İlçemizde ve ülkemizde yetişen meyvelerden oluşan kuru meyve paketlerini bugün itibariyle ilçemizdeki tüm okullara ulaştırıyoruz. Kendi çiftçimizin, kendi üreticimizin ürettiği meyveleri çocuklarımız ile buluşturduk. Bu vesile ile Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutluyor, yerli malının önemine ve tüketimine dikkat çekiyoruz" diye konuştu.

Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

 En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de

 Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title