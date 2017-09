İznik Belediyesi Mehteranı Sırbistan'ı İnletti

İznik Belediyesi kardeşlik protokolü imzaladığı Sırbistan Sancak Bölgesi'nde yer alan Tutin Şehrinde 60 çocuğun sünnet edildiği şölene katılan İznik Belediyesi Mehter Takımı söyledikleri birbirinden güzel marşlar ile uzun süre ayakta alkışlandı. Mehteran Konseri sırasında duygu dolu anlarda gözlerden kaçmadı.

Mehteran son olarak katıldığı Sırbistan Tutin Şehrinde verdiği konser ile yine uzun süre ayakta alkışlandı. İznik Belediyesi'nin kardeş şehri olan Tutin'de düzenlenen sünnet şöleninde konser veren mehter takımı seslendirdikleri birbirinden güzel marşlar ile Sırbistanlı vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç etkinlik sonunda gerçekleşen plaket töreninde İznik Mehteran Takımı adına Kadir Akçaalan'a teşekkür plaketi sundu. Ayrıca Kuçeviç tüm mehter üyelerini yemek esnasında tek tek tebrik ederek katılımlarından dolayı her birini tebrik etti.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'da yaptığı açıklama da "İznik'in ve Türkiye'nin ulusal ve uluslar arası arenada gururu olan Belediye Mehter Takımı her gittiği ülkede ayakta alkışlanarak takdir topluyor. Son olarak kardeş şehrimiz Tutin de gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleninde verdikleri konser ile bizleri gururlandıran ve duygulandıran mehter takımımıza teşekkür ediyorum. Bizlerin burada 550 yıl evvel başlayan bir dostluğum var, kültür birliğimiz ve inanç birliğimiz var. Bu inanç birliği içerisinde biz tek bir milletiz. Bu inançta dostluk var, kardeşlik var, yardımlaşma ve yaratılanı yaratandan ötürü sevmek var. Büyük bir mazide başlayan dostluğumuz imzaladığımız kardeşlik protokolü ile maziden atiye kadar devam edecek. Burada bugün sünnet ettirdiğimiz 60 çocuğumuz yarın yetiştiklerinde Sancak'ın mücahitleri olarak dünya da İslam sancağını dalgalandıracaklar. Dünya Müslümanlarının sesi olacaklar. Her birine sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu sünnet şöleninin gerçekleşmesinde emeği geçen her iki ülke yetkilileri ile herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.