İznik Belediyesi gerçekleştirdiği Sıfır Atık Projesiyle atık pilleri tiyatro biletine dönüştürüyor

İZNİK, BURSA (Bültenler) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında gerçekleşecek tiyatrolara İznik Belediyesi tarafından atık pil getirene tiyatro bileti veriliyor.

İlk tiyatro etkinliği 4 Mart Cuma akşamı Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı''Bir Adam Yaratmak'' adlı yetişkin oyunuyla gerçekleşecek. Bilet alan vatandaşların ulaşımı da yine İznik Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu süreçte atık pillerini İznik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğüne getiren vatandaşlar tiyatro biletini alıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "Sıfır Atık Projesi" her alanda üzerinde titizlikle durduğumuz, yaşanılabilir bir dünya için büyük önem arz etmekte. Bununla ilgili her alanda farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlardan biri de atık pillerin tiyatro biletine dönüşmesi. Bu kapsamda belediyemize atık pillerini getiren hemşehrilerimize tiyatro biletlerini veriyoruz. Aynı zamanda tiyatroya ulaşımlarını da yine sağlıyoruz." diye konuştu.

"1 PİL 4 METREKÜP TOĞRAĞI ZEHİRLİYOR"

İlk etapta vatandaşlar bu proje kapsamında bir haftada toplam 1500 atık pili İznik Belediyesi'ne getirdiler. 1 kalem pil 4 metreküp toprağı zehirli hale getirmekte ve zehirlenen toprakta üretim yapılamaz hale gelmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışma ile bir haftada toplanan 1500 atık pil ile 6.000 metreküp toprak zehirlenmekten kurtuldu.

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