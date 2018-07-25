İznik Belediye Başkanı Sargın'dan Ziyaretler

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapan ilçe başkanlarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Sargın, partisinin eski ilçe başkanları Ramiz Tınaz, Abdullah Öner ve Tamer Mahmut Hersek ile bir araya geldi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Sargın, AK Parti teşkilatlarının kurulduğu 2002 yılından bu yana milletin teveccühünü birlik ve beraberlik duygusuyla kazandığını vurguladı.

Sargın, partinin değişik kademelerinde zaman zaman nöbet değişimlerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu değişimler birliğimizi ve beraberliğimizi daha da arttırmıştır. AK Parti mensupları vefalı duruşlarıyla her zaman örnek olmuştur. Bizler de her zaman olduğu gibi nöbetlerini devreden arkadaşlarımızla bir araya geliyor ve ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugün de partimize hizmet etmiş geçmiş dönem ilçe başkanlarımızı icra ettikleri işlerinin başında ziyaret ederek, hasbihal ettik. Bu vesile ile kendilerine AK Parti'ye ve milletimize etmiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."