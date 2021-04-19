İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ziyareti ile başlıyor
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İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ziyareti ile başlıyor

İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ziyareti ile başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Her daim esnafların yanında olan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta mesaisine de esnaf ziyaretleri ile başlıyor. Tüm esnaf kesimlerini belirli periyotlarda ziyaret eden Başkan Usta bu ziyaretlerde esnafların belediye ve ilçe ile ilgili talep ve önerilerini alarak ilgili kurum ve birimlere iletilmesini sağlayıp çözüme kavuşturuyor.

Başkan Usta ziyaretler ile ilgili açıklamasında "Biz burada İznik ve İznikliyi en iyi konuma getirme çalışması ve çabası içindeyiz. Bize düşen görev neyse onu yerine getirmeye hazırız. Yeter ki esnafımızın işi iyi olsun halkımızın yüzü gülsün. Amacımız talep ve önerileri yerinde dinlemek. Ortak bir akılla sorunlarımızı çözmek ve çalışmalarımızı hemşerilerimiz ile paylaşmak. Esnaflarımız ilçemizin ve ülkemizin bel kemiğidir. Ülke ekonomimize değer katan, alın teriyle rızkını kazanan tüm esnaflarımızın bizler devletimizin, belediyemizin tüm imkanlarıyla yanındayız. Bu doğrultuda esnaf ziyaretlerimizi her daim sürdürüyoruz. Rabbim bu pandemi sürecinden bir an önce kurtulmamızı nasip eylesin. Bu vesile ile tüm esnaflarımızın ve hemşerilerimin Mübarek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyor, hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - BURSA

İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ziyareti ile başlıyor
İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ziyareti ile başlıyor
İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ziyareti ile başlıyor
İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta, güne esnaf ziyareti ile başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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