İzne çıktı geri dönmedi
Haberler » 3. Sayfa » İzne çıktı geri dönmedi - Haberler

İzne çıktı geri dönmedi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi bir kişiyi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladılar.

14.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:05
İzne çıktı geri dönmedi

İl Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi bir kişiyi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladılar.


Edinilen bilgilere göre, Düzce Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan ve bir daha geri dönmeyen firari olan Z. K., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla kent merkezine yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyette ki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler