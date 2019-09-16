İzmkampüste traktörün çarptığı sezen, öldü

16.09.2019 17:30

Kampüste traktörün çarptığı Sezen, öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki yoldan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak (23), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Traktör sürücüsü Vehbi B. ise gözaltına alındı.

Kaza sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, olay yerine gelerek, bilgi aldı. Sezen Zambak'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Ege Üniversitesi Senatosu'nca alınan kararla 2 günlük yas ilan edildi.

PROBİYOTİK YOĞURT PROJESİNİ HAZIRLIYORDU

Ege Üniversitesi Kampüsü'nde, sulama traktörünün altına kalarak hayatını kaybeden, Süt Teknolojisi bölümünden birincilikle mezun olan Sezen Zambak'ın (23), Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği, 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde, Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı öğrenildi. Aynı zamanda, bir dönem Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şubesi Genç ZMO Başkanlığı görevini de yapan Zambak'ın, insan sağlığı açısından daha faydalı bir yoğurt üretiminin imkanını araştırdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA