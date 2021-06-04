İzmitliler, bisikletle şehir turu attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İzmitliler, bisikletle şehir turu attı

İzmitliler, bisikletle şehir turu attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü Kutlaması kapsamında bisiklet severlerin katılımı ile şehir turu düzenledi.

İzmit Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü Kutlaması kapsamında bisiklet severlerin katılımı ile şehir turu düzenledi.

İzmit'te Dünya Bisiklet Günü'ne özel etkinlik düzenledi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü ile Bisiklet İl Temsilciliği'nin katkılarıyla Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Bisiklet Eğitim Pisti'nde toplanan 25 bisiklet sever, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kutlaması kapsamında şehir turu düzenledi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, doğa sporlarına desteklerinin süreceğini belirterek, "İzmit Belediyesi olarak her zaman doğa sporlarına desteğimiz sürecek. İzmit Belediyesi olarak özellikle de Covid-19 pandemisi sırasında, temas gerektirmediği için gerekli önlemleri alarak bisiklet eğitimlerine devam ettik. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hürriyet Kaplan'ın özellikle doğa sporlarına ayrıca önem verdiğini de belirtmek isterim" dedi.

Yaklaşık 25 kişilik bisiklet konvoyu İzmit'i turladı. Organizasyondan çok memnun kaldıklarını kaydeden Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuğberk Atar, desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa'ya ve ekiplere teşekkür etti. - KOCAELİ

İzmitliler, bisikletle şehir turu attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Sedat Peker Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Şevval Sam Oğuzhan Koç Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Mert Günok Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmitliler, bisikletle şehir turu attı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 18:35:38. #1.16#

title