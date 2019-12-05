İzmitli Yönetmenin Filmi Uluslararası Antakya Film Festivali'nde yarışacak
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İzmitli Yönetmenin Filmi Uluslararası Antakya Film Festivali'nde yarışacak

17 Ağustos Gölcük depreminde kaybolan ve hakkında bir daha haber alınamayan çocukların hikayesini konu edinen 45 Saniye isimli belgesel film Uluslararası Antakya Film Festivali'nde yarışacak.

05.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:31
İzmitli Yönetmenin Filmi Uluslararası Antakya Film Festivali'nde yarışacak

İzmitli Berk Erözer'in çektiği film 20-26 Aralık tarihinde gerçekleşecek film festivalinde yarışma seçkisiyle gösterimde olacak.

17 Ağustos depreminin 20. yılında hazırlanan belgeselin çekimleri altı ay, tamamlanması ise bir yıl sürdü. Ulusal ve uluslararası festivallerde gösterimi devam eden belgesel filmde 20 yıldır çocukları Gözde'yi arama çabalarını sürdüren Karamert ailesi ile uzun mücadeleler sonucu oğlu Serkan'ın naaşını depremden 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığını açtırmasıyla bulan Cebeci ailesinin yaşadıkları yer alıyor.

Kaynak: Bültenler
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