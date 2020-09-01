İzmitli sağlık çalışanlarına aşure ikramı
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İzmitli sağlık çalışanlarına aşure ikramı

İzmit Belediyesi, Muharrem ayında da unutmadığı sağlık personeline aşure ikramında bulundu.

İzmitli sağlık çalışanlarına aşure ikramı
01.09.2020 12:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:11

İzmit Belediyesi, Muharrem ayında da unutmadığı sağlık personeline aşure ikramında bulundu.

İzmit Belediyesi aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayında sağlık çalışanlarını unutmadı. Kentte çeşitli sağlık kuruluşlarını ziyaret eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev başındaki 650 sağlık çalışanına aşure ikramında bulundu. Akşam saatlerinde aşure dağıtımına başlayan ekipler, toplam 650 sağlık çalışanına aşure ikram etti. Sağlık çalışanları, kendilerini unutmayan İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan İzmit Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanında Vera Trio'nun katılımıyla müzik dinletisi gerçekleştirecek. Vera Trio'nun sahne alacağı müzik etkinliği, 1 Eylül Salı günü saat 13.00'de Belsa Önü Belediye Meydanı'nda gerçekleşecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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