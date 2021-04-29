İzmitli pişmaniyecilere pişmaniyeli destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmitli pişmaniyecilere pişmaniyeli destek

İzmitli pişmaniyecilere pişmaniyeli destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediyesi bayram öncesinde pişmaniye üreticisine katkıda bulunmak için personeline çikolata yerine kentin meşhur pişmaniye dağıttı.

İzmit Belediyesi bayram öncesinde pişmaniye üreticisine katkıda bulunmak için personeline çikolata yerine kentin meşhur pişmaniye dağıttı.

Dini bayramlar öncesinde personele çikolata ikram etmeyi gelenek haline getiren İzmit Belediyesinde bu kez bayram öncesi ağızlar pişmaniye ile tatlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet meşhur pişmaniyeyi üreterek ülke geneline ve yurt dışına satan fakat pandemi yüzünden zor günler geçiren kent esnafına katkıda bulunmak amacıyla bu bayram tercihini çikolatalı pişmaniyeden yana kullandı. İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği ile irtibata geçen Başkan Hürriyet, personele İzmit pişmaniyesi hediye etti.

Bayram öncesinde kendilerine İzmit pişmaniyesi ikram edilen personel ise belediye başkanı Hürriyet'e teşekkür ederek bayramlarını kutladı. - KOCAELİ

İzmitli pişmaniyecilere pişmaniyeli destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Meral Akşener Adnan Menderes Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Muslera Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmitli pişmaniyecilere pişmaniyeli destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 17:40:40. #1.15#

title